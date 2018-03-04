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Холдинг Ахметова купує завод в Кривому Розі

Неділя, 4 березня 2018, 16:00
 

Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Метінвест-СМЦ" на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Юністіл" (Кривий Ріг), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління.

Про це сказано в офіційному повідомленні АМКУ.

Завод Юністіл спеціалізується на виробництві холоднокатаного оцинкованого плоского прокату.

Його планова потужність - понад 100 тис. тонн на рік.

Завод був зданий в експлуатацію в 2010 році. Серед його інвесторів ЗМІ називали бізнесмена і колишнього народного депутата Миколу Мартиненка.

У 2012-2017 роках "Юністіл" простоював.

У грудні 2017 року менеджмент Метінвесту заявив про плани почати співпрацю з заводом за давальницькою схемою.

ТОВ "Метінвест-СМЦ" входить до холдинга "Метінвест" бізнесменів Ріната Ахметова та Вадима Новінського.

Нагадаємо, "Метінвест" через кіпрську офшорну компанію оголосив про намір скористатися правом на примусовий викуп акцій у міноритаріїв "Металургічного комбінату "Азовсталь".

Ахметов Новинський Метінвест
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Економічна правда
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