Холдинг Ахметова купує завод в Кривому Розі
Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Метінвест-СМЦ" на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Юністіл" (Кривий Ріг), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління.
Про це сказано в офіційному повідомленні АМКУ.
Завод Юністіл спеціалізується на виробництві холоднокатаного оцинкованого плоского прокату.
Його планова потужність - понад 100 тис. тонн на рік.
Завод був зданий в експлуатацію в 2010 році. Серед його інвесторів ЗМІ називали бізнесмена і колишнього народного депутата Миколу Мартиненка.
У 2012-2017 роках "Юністіл" простоював.
У грудні 2017 року менеджмент Метінвесту заявив про плани почати співпрацю з заводом за давальницькою схемою.
ТОВ "Метінвест-СМЦ" входить до холдинга "Метінвест" бізнесменів Ріната Ахметова та Вадима Новінського.
Нагадаємо, "Метінвест" через кіпрську офшорну компанію оголосив про намір скористатися правом на примусовий викуп акцій у міноритаріїв "Металургічного комбінату "Азовсталь".