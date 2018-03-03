"Метінвест" Ахметова викуповує акції Азовсталі через "офшорку"

Кіпрська Barlenco Ltd оголосила про намір скористатися правом на примусовий викуп акцій у міноритаріїв "Металургійного комбінату "Азовсталь".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Компанія Barlenco Ltd афілійована з компаніями Metinvest B.V., Metinvest International SA і "Метінвест холдинг", яким сумарно належить домінуючий контрольний пакет в 96,77401% акцій ПрАТ "Металургійний комбінат" Азовсталь "(Маріуполь, Донецька обл.).

Metinvest B.V. належить 75,18456% акцій, Metinvest International SA - 21,55945% акцій, ТОВ "Метінвест холдинг" - 0,0000003% акцій.

У міноритаріїв знаходиться 3,2559897% акцій.

Кіпрська Barlenco Ltd згадувалася в 2012 році, коли антимонопольні органи ряду країн дозволили "Метінвесту" придбати її в рамках угоди з купівлі акцій "Запоріжсталі".

Раніше в 2017 році Україна імплементувала вимоги Директив ЄС в частині реформи фондового ринку, прийнявши зміни до закону "Про акціонерні товариства", які законодавчо закріпили механізми виведення з обігу на фондових біржах паперів квазі-публічних компаній, в тому числі через squeeze-out і sell-out.

Squeeze-out передбачає право особи, яка стала власником 95% акцій і більше, здійснювати примусовий викуп акцій у міноритарних акціонерів.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній.

Його основні акціонери - група СКМ (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують компанією.

ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" - керуюча компанія, підконтрольна Рінату Ахметову.

"Смарт-холдинг" належить народному депутату Вадиму Новинському.