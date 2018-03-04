"Укравтодор" витратив 20 мільярдів бюджетних коштів у 2017 році

Державне агентство автомобільних доріг у 2017 році витратило бюджетні кошти на суму 20,165 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі звітом агентства про виконання держбюджету за 2017 рік, оприлюдненому у виданні "Голос України", на розвиток і утримання мережі доріг загального користування було направлено 13,292 млрд грн.

На виконання боргових зобов'язань за позиками, залученими державою або під державні гарантії, було направлено 4,902 млрд грн.

Також кошти бюджету спрямовувалися на ряд дорожніх програм.

Зокрема на розвиток автомагістралей і реформу дорожнього сектора було направлено 1,739 млрд грн, на поліпшення стану доріг за маршрутом Львів-Тернопіль-Умань-Біла Церква-Одеса-Миколаїв - 800 млн грн.

За програмою розвитку прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському та українсько-угорському кордоні фінансування не відбувалося.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2018 рік 44 млрд гривень закладено на ремонт доріг (з них 32,6 млрд гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).

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