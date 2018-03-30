Омелян хоче 10 мільярдів гривень на злітні смуги

В державному бюджеті наступного року необхідно передбачити 10 мільярдів гривень на ремонт і будівництво нових злітних смуг.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в Івано-Франківську на спільному виїзному засіданні "Розвиток транспортної інфраструктури Карпатського регіону України як ключова умова його соціально-економічного зростання", передає Укрінформ.

"З наступного року в бюджеті України добре було б передбачити 10 мільярдів гривень на ремонт і будівництво нових злітних смуг. Якщо ми будемо мати ці гроші, ми зможемо кожного року будувати п'ять якісних летовищ у державі - це створення нової інфраструктури, нової якості і сервісу для українців", - сказав Омелян.

Він висловив сподівання що цю ініціативу депутатів Верховної Ради підтримують Прем'єр-міністр і Президент.

Також Омелян привітав українців з входженням компанії Ryanair на ринок перевезень України і наголосив, що наступна мета, щоб "українських летовищ було не 3, 5, 10, а 20, 30 і 50".

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Бориспіль готовий відкрити окремий термінал для лоукостів.

Економічна правда