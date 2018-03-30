Злочевський придбав газовий бізнес "наглядача" часів Януковича

Засновник Burisma Group Микола Злочевський почав кампанію із скупки газодобувного бізнесу наглядача часів Януковича Юрія Іванющенка.

Про це йдеться у статті Економічної правди.

Наприкінці 2017 року він викупив дві газовидобувні компанії в Іванющенка.

Йдеться про ТОВ "Альба ресурс" і ТОВ "Мировонкабудмонтаж", які володіють спеціальними дозволами на розробку відповідно Південно-Медведівським і Південно-Хрестищенським родовищами газу в Харківській області із сумарними запасами близько 8 млрд куб м палива.

За часів президентства Віктора Януковича ці компанії контролював фонд Іванющенка "Нові технології". Зараз контрольні пакети, 51%, обох ТОВ перейшли у власність кіпрських офшорів Dafresion Services Limited і Dimoreno Ventures Limited.

За даними джерел ЕП, ці фірми з Лімасола представляють інтереси Злочевського.

Про це свідчить непряма ознака: після зміни засновників "Мировонкабудмонтаж" та "Альба ресурс" отримали новий менеджмент, який має зв'язок із Злочевським.

Так, директор фірми "Альба ресурс" Сергій Гурський свого часу очолював ТОВ "Геофізична компанія "Вікінг", чий київський номер телефону є номером фірми "Інфоксводоканал", що належить Злочевському.

Крім того, недавно призначений голова фірми "Мировонкабудмонтаж" Зиновій Карман був помічником народного депутата Миколи Лісіна — бізнес-партнера Злочевського за компанією Burisma Group, який загинув у 2011 році в автокатастрофі на київській окружній трасі.

Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою. На початку 2015 року ГПУ оголосила Злочевського у розшук.

У грудні 2016 року Злочевський зустрічався з народним депутатом від БПП Ігорем Кононенко у Відні, що сам Кононенко спростовував. Після цієї зустрічі, з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

На початку лютого власник газодобувної групи Burisma Holdings повернувся в Україну.

В січні ц.р., Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.

Перший припав на 2003-2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпорядження спеціальними дозволами (ліцензіями) на право користування надрами.

Другий - на 2010-2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр - єдиний на сьогодні розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні.

Повний текст статті читайте за посиланням: Харасмент по-українськи: як товариш Кононенка пристав до газового бізнесу Іванющенка

Економічна правда