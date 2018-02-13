Бахматюк заявив про готовність погасити всі борги

Власник холдингів UkrLandFarming і "Авангард", колишній власник банків "ВіЕйБі" і "Фінансова ініціатива" Олег Бахматюк заявив, що готовий погасити всі борги банків, але Національний банк відмовляється вести переговори.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфас Україна".

За словами Бахматюка, Нацбанку була запропонована "конструктивна ідея", яка не була почута.

"Я готовий повністю погасити всі борги ВіЕйБі Банку і "Фінансової ініціативи" державі, але Нацбанк навіть не хоче сідати за стіл переговорів", - заявив Бахматюк.

"Був сильний опір керівництва: Гонтарева не хотіла абсолютно цим питанням займатися", - додав він.

За його словами, він запропонував вийти на бездисконтну виплату боргів банкам, але "в результаті проти нас використовувалася тактика "тисячі порізів". Крім того, він заявив про підтримку уряду, але з Нацбанком це не допомогло.

"Думаю, вони вже перейшли межу. Я ж теж міг виступити і сказати: ось вже як рік є судове рішення від 13 квітня, де чітко написано, що вина в доведенні до банкрутства банку "Фінансова ініціатива" - на НБУ. Якщо колись Гонтарева сказала, що мені потрібно давати по п'ять років за один банк, то і їй за мій банк, за "Фінансову ініціативу", потрібно дати п'ять років", - заявив Бахматюк.

Олег Бахматюк також додав, що "завдяки" зусиллям Нацбанку за останні три роки йому не дали жодного кредиту.

Нагадаємо, Нацбанк 19 березня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "ВіЕйБі банку".

Максимов і Бахматюк звинуватили один одного в виведенні грошей з банку і недружньому ставленні один до одного.

Як відомо, прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею "Розкрадання в особливо великих розмірах" щодо можливих неправомірних дій службових осіб неплатоспроможного ВіЕйБі Банку і його власника Олега Бахматюка.

Раніше, НБУ повідомив, що регулятор подав на Бахматюка, як власника визнаних неплатоспроможними банків "ВіЕйБі" і "Фінансова ініціатива", в суд 5 позовів про стягнення заборгованості по персональному договору поруки за зобов'язаннями цих кредитних установ, які сумарно заборгували Нацбанку з рефінансування 10,9 млрд грн.

Читайте також: Бенефіціари кризи: власники яких збанкрутілих банків виграли від банкрутства

Економічна правда