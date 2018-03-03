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Офіційна курс: гривня зміцнилась на 13 копійок

Субота, 3 березня 2018, 09:20
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 3 березня на рівні 26,53 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,67 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,6832 гривні.

Нагадаємо, 2 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,61-26,65 гривні за долар.

Економічна правда

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