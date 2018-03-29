Нафтогаз може почати процес стягнення боргу з Газпрому у квітні – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" вже в квітні може почати процес стягнення з ПАТ "Газпром" боргу 2,6 мільярда доларів.

Про це повідомив головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко в ефірі "24 каналу", передає "Інтерфакс-Україна".



"(Процес звернення до судів - ЕП) може початися найближчим часом, вже в квітні. Ми попередили їх", - сказав він.



За його словами, процес стягнення може зайняти до півроку, водночас НАК розраховує на сумлінне виконання російською компанією рішення арбітражу в найближчим часом. При цьому він уточнив, що "Газпром" поки що не подав апеляцію на рішення арбітражу щодо транзитної угоди.



"З юридичної точки зору навіть якщо б вони вже подали апеляцію, вона не зупиняє виконання рішення арбітражного трибуналу. Тобто вони повинні заплатити нам ці гроші, а потім чекати півтора року поки їх апеляція буде розглянута і прийнято відповідне рішення", - додав він.



Вітренко, зокрема, не виключив можливість арешту газу російської компанії в підземних сховищах Європи або акцій оператора "Північний потік" в швейцарському суді для стягнення боргу.

Нагадаємо, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.