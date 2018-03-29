Мобільні оператори можуть запускати 4G з 30 березня

Український державний центр радіочастот готовий до видачі компаніям мобільного зв’язку перших дозвільних документів на експлуатацію базових станцій зв’язку четвертого покоління.

Про це йдеться на сайті центру.

Виконавчий директор УДЦР Вадим Гулько зазначив, що днями Генеральний штаб ЗС України погодив операторам документи на використання радіочастотного ресурсу. Це дозволило фахівцям держпідприємства завершити роботи із здійснення частотних присвоєнь та видачі дозволів для РЕЗ нового стандарту зв’язку.

"Довгоочікуваний 4G в діапазоні 2600 МГц нарешті стане доступним. Тому це приємна новина і для користувачів послуг, які одними з перших отримають переваги сучасної технології – надійний та швидкісний інтернет", – наголосив Вадим Гулько.

Виконавчий директор також відзначив, що після отримання операторами відповідних ліцензій, стане реальністю впровадження 4G в діапазоні 1800 МГц.

"4G – перспектива не одного дня. Технологія буде впроваджуватись як і 3G – поступово", – додав він.

Раніше повідомлялось, що Vodafone може запустити 4G вже на цьому тижні.

Економічна правда