Міжбанк закрився доларом по 26,50
Четвер, 29 березня 2018, 17:10
powered by lun.ua
29 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,46-26,50 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,46-26,50 гривні;
Євро - 32,61-32,66 гривні;
Російський рубль - 0,4596-0,4607 гривні.
Нагадаємо, 29 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,47-26,52 гривні за долар.
Економічна правда