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Міжбанк закрився доларом по 26,50

Четвер, 29 березня 2018, 17:10
 

29 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,46-26,50 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,46-26,50 гривні;

Євро - 32,61-32,66 гривні;

Російський рубль - 0,4596-0,4607 гривні.

Нагадаємо, 29 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,47-26,52 гривні за долар.

Економічна правда

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