Гривня на міжбанку влаштувала "американські гірки"

29 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,47-26,52 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,54-26,58 гривні;

Євро - 32,67-32,71 гривні;

Російський рубль - 0,4597-0,4607 гривні.

На 12:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,47-26,50 гривні;

Євро - 32,56-32,60 гривні;

Російський рубль - 0,4590-0,4598 гривні.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 29 березня на рівні 26,40 гривні.

Економічна правда