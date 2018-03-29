Чиновники задекларували 8 мільйонів гривень виграшів в лотерею

Українські чиновники в 2015-2018 роках вказали в своїх деклараціях виграші в лотереї і на букмекерських ставках в розмірі 7,874 мільйона гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Найбільшу суму від виграшу в лотерею задекларував народний депутат від "Самопомочі" Павло Кішкар. У своїй декларації за 2015 рік він вказав, що виграв в лотерею 1,2 млн гривень. Кішкар пояснив, що зміг виграти завдяки математичному аналізу.

1 млн гривень виграшу принесла лотерея "Лото-Забава" начальниці відділу освіти Шполянської міської ради Черкаської області Ірині Каландирець.

777 тисяч гривень заробила в лотерею дружина начальника відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Олександра Мороза, вивівши свого чоловіка на третє місце рейтингу.

Однопартієць Олега Ляшка Олексій Ленський у 2015 році виграв у "Української національної лотереї" 9,5 тис гривень, а в 2016-му - майже 562 тисячі гривень. У декларації за 2017 рік сума виграшу Ленського становила 76,5 тисяч гривень.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко виграв в лотерею тричі. 24 жовтня 2017 року він подав декларацію про суттєві зміни, в якому повідомив про три виграші в "УНЛ" на загальну суму 571 тисяча гривень. Принесли їх Ляшко, нібито, ставки на футбольні матчі.

НАБУ запідозрило Ляшка в декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк закликає Верховну Раду ухвалити урядовий проект закону про легалізацію лотерейного бізнесу, який вже два роки знаходиться у парламенті.

Детальніше про ситуацію з лотерейним бізнесом та хто за ним стоїть читайте у статті на ЕП.