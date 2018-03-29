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Офіційний курс: гривня перейшла до зниження

Четвер, 29 березня 2018, 09:26

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 29 березня на рівні 26,4 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,73 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,5874 гривні.

Нагадаємо, у середу котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,44-26,48 гривні за долар.

28 березня НБУ не змінив офіційний курс гривні до долара, залишивши його на рівні 26,3 гривні.

Економічна правда

НБУ гривня
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