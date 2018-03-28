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Реальна зарплата в лютому зросла на 10% - Держстат

Середа, 28 березня 2018, 20:03
 

В Україні реальна заробітна плата в лютому 2018 року порівняно з лютим минулого року зросла на 10,5%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, оприлюднені в середу.

Згідно з даними, у лютому 2018-го порівняно з попереднім місяцем реальна зарплата зросла на 0,6%.

"Середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у лютому 2018 року становила 7,828 тисяч гривень, що у 2,1 раза вище рівня "мінімалки" (3,723 тисяч гривень - ЕП)", - йдеться у повідомленні.

"Порівняно із січнем розмір середньої номінальної зарплати збільшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (відносно лютого 2017 року) – на 26,1%", - повідомляє відомство.

 
дані: Держстат

Раніше аналітик ICU Дмитро Дяченко повідомив, що реальні зарплати українців зросли на 25%-72% починаючи з 2010 року.

Як повідомлялося, зарплати у Львові зростають найвищими в Україні темпами.

Економічна правда

зарплата Держстат
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