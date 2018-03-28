Порошенко підписав закон про реформу в сфері паркування

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів", ухвалений Верховною Радою 21 грудня 2017 року.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Закон передбачає створення законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом введення фото-, відеофіксації правопорушень.

Також передбачено поширення механізму притягнення до адміністративної відповідальності особи, на яку зареєстровано транспортний засіб, за зафіксовані в автоматичному режимі порушення правил дорожнього руху, за випадки порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зокрема за несплату вартості послуг паркування або паркування на місцях для інвалідів особами, які не мають такого права.

Повноваження розгляду справ про адміністративні правопорушення та здійснення тимчасового затримання транспортного засобу, згідно з документом, мають інспектори з паркування.

Удосконалено розміри штрафів за порушення правил парковки. Передбачено 50% знижка в оплаті штрафів за зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису порушення в разі їх сплати протягом 10 банківських днів.

Законом встановлюються всі випадки значного перешкоджання дорожньому руху або створення загрози безпеці руху, особливо якщо транспортний засіб поставлено на проїжджій частині у два чи більше рядів, залишено у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, на виділеній смузі руху громадського маршрутного транспорту або велодоріжці, перешкоджає руху інших транспортних засобів або створює перешкоди для руху пішоходів, перешкоджає роботі снігоприбиральної та іншої комунальної техніки у разі введення надзвичайного стану.

Після тимчасового затримання транспортних засобів передбачено невідкладне інформування Національної поліції про таке затримання із зазначенням часу і місця, куди евакуйовано транспортний засіб, розміщення цієї інформації на офіційному веб-порталі виконавчого органу відповідної місцевої ради, а також інформування про евакуацію автомобілів на мобільні телефони власників.

Повернення затриманого транспортного засобу відбуватиметься невідкладно після сплати штрафу і вартості послуги з його транспортування та зберігання.

Для зручності оплати за парковку та ефективного контролю її здійснення створюється законодавча можливість введення рішеннями органів місцевого самоврядування автоматизованої системи контролю оплати парковки.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала законопроект, яким вводяться високі штрафи за порушення правил паркування і автоматична фіксація порушень.

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Економічна правда