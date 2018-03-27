Держпорти України будуть передаватися тільки в концесію - Омелян

Українські державні порти будуть передаватися виключно в концесію, заявив під час брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Про це повідомляє УНІАН.

Омелян додав, що від варіантів приватизації або оренди портів відмовилися.

"Ми виходимо на той формат, що всі державні порти після прийняття закону України про концесію будуть передані в концесію в залежності від ситуації на 25 і 49 років або на інший строк", - сказав він.

Міністр додав, що, згідно з Концепцією розвитку портів, Україна повинна стати хабом між Європою і Азією, а станеться це з заходом в Україні великих міжнародних компаній, які "впровадять нові бізнес-схеми і забезпечать стабільний вантажопотік".

Раніше повідомлялося, що у 2018 році Адміністрація морських портів України вперше має намір залучити кредит від МФО в розмірі 1,6 мільярда гривень.

Економічна правда