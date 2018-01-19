Морські порти залучать 1,6 мільярда гривень іноземних кредитів

У 2018 році Адміністрація морських портів України вперше має намір залучити кредит від МФО в розмірі 1,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє ЦТС.

"Якщо говорити про достатність фінресурсів у зв'язку з тим, що ми знижуємо портові збори і рівень відрахувань до бюджету, то ми в фінплані на 2018 рік заклали отримання кредиту в розмірі понад 1,6 млрд гривень", - розповів в інтерв’ю виданню в.о. глави ДП "Адміністрація морських портів України" Райвис Вецкаганс.

"Це є самим правильним інструментом для залучення капінвестицій в нормальній європейській практиці. Раніше в Україні такий інструмент не використовували, так що у нас буде, можна сказати, дебют. Сьогодні ми вже працюємо з ЄБРР, ЄІБ, КfW і Ексімбанком Китаю", - пояснив топ-менеджер.

За словами Вецкаганса, ведеться дискусію з Мінінфраструктури, урядом про те, що податки обов'язково необхідно знижувати. Але оскільки історично ці відрахування є важливими для формування держбюджету, знижувати їх треба поступово.

"Ми раді, що перший крок в цьому напрямку вже було зроблено, і з 1 січня обсяг відрахувань до бюджету знижений до 50%. Проте, паралельно ми розглядаємо й інші інструменти у вигляді залучення кредитів і грантів для розвитку інфраструктури наших портів", - додав в.о. глави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив норму відрахування чистого прибутку до державного бюджету держпідприємством "Адміністрація морських портів України" до 50% з 75% з 1 січня 2018 року.

Пізніше Кабмін погодив зниження ставок портових зборів на 20%.