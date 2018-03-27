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Офіційний курс: гривня продовжує знецінюватися

Вівторок, 27 березня 2018, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 26 березня на рівні 26,3 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,64 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,6145 гривні.

Нагадаємо, 26 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,29-26,32 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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Економічна правда
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