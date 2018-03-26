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Офіційний курс: гривня трохи ослабла

Понеділок, 26 березня 2018, 09:00
 

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 26 березня на рівні 26,26 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,42 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,5993 гривні.

Нагадаємо, 23 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25-26,28 гривні за долар.

Економічна правда

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