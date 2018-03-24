Гройсман запевнив, що за 3-5 років в Україні будуть хороші дороги

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що за 3-5 років в Україні будуть відновлені дороги.

Про це він сказав в ефірі одного із телеканалів, передає Урядовий Портал.

"У 2016 році я взяв під свою відповідальність питання доріг. Обсяги фінансування стали значно більшими, Ми за 3-5 років відновимо дороги України. Вже зараз ми підвищили відповідальність підрядників - створили мобільні групи перевірки. Хто халтурив при будівництві, виправить помилки за свій рахунок. Також запроваджуємо гарантії якості на 5-10 років", - зазначив він.

Він також додав, що велика увага буде приділена місцевим дорогам.

"За 5 років ми зробимо більше 50% доріг в Україні. Будуть зроблені місцеві дороги, 10 млрд грн з Дорожнього фонду передамо на місця. В містах і громадах доріг робиться набагато більше вже зараз", - зазначив прем’єр.

Нанадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг.

Економічна правда