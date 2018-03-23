Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня трохи знизилася

П'ятниця, 23 березня 2018, 20:39

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 26 березня на рівні 26,26 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,42 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,5993 гривні.

Нагадаємо, 23 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25-26,28 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ за рік утилізував зношених банкнот на 50 мільярдів гривень 23 березня 2018, 15:11
НБУ стурбований інвестиціями іноземців в гривневі облігації 22 березня 2018, 18:35
Офіційний курс: гривня ще трохи зміцнилася 22 березня 2018, 09:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті