НАБУ розслідує скупку корпорацією ICU облігацій ДТЕК

Детективи Національного антикорупційного бюро України розслідують скупку компаніями групи ICU (Investment Capital Ukraine) єврооблігацій холдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова в рамках розслідування кримінального виробництва щодо введення формули "Роттердам+".

Повідомляється, що 1 березня Солом'янський райсуд дозволив детективам НАБУ отримати доступ до документів про покупку групою ICU єврооблігацій холдингу ДТЕК. Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненому в єдиному реєстрі судових рішень.

В ході досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що компанії ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd і Global Opportunities Fund SPC Ltd, що входять до групи ICU, з вересня 2015 року по травень 2016 р придбали єврооблігації DTEK Finance plc на Ірландській фондовій біржі. Купівля збіглася з розробкою Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії (т.зв. формула Роттердам+).

НАБУ підкреслює, що Дмитро Вовк, який очолює Національну комісію регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), яка і ввела формулу "Роттердам +", раніше працював в групі ICU.

Після введення формули навесні 2016 року вартість єврооблігацій DTEK Finance plc зросла на 60% від вартості їх придбання.

"Вищевказані факти можуть свідчити про те, що саме завдяки прийняттю головою та членами НКРЕКУ постанови №289, вартість придбаних ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd і Global Opportunities Fund SPC Ltd єврооблігацій DTEK Finance plc значно зросла, що дозволило невстановленим слідством особам, в інтересах яких діяла НКРЕКУ, отримати надприбутки за результатами проведених операцій з купівлі-продажу цінних паперів", - йдеться в судовій ухвалі.

Відзначається, що у слідства є достатні підстави вважати, що глава і члени НКРЕКУ, при прийнятті формули Роттердам + діяли не тільки в інтересах компаній групи ДТЕК, але і в інтересах юридичних і фізичних осіб, які протягом 2015 - 2016 рр. через компанії групи ICU, здійснювали придбання єврооблігацій DTEK Finance plc.

"ICU, як законослухняна група, діє суворо в рамках законодавства країн, в юрисдикціях яких зареєстровані і проводять операції компанії групи. ICU завжди сумлінно надає документи, які вимагаються відповідно до отриманих в установленому порядку запитами, і зацікавлена ​​в об'єктивному, аполітичну і незаангажованого процесі встановлення істини", - заявили в ICU.

Нагадаємо, НАБУ у лютому 2018 року порушило кримінальне провадження стосовно зловживань службовим становищем посадових осіб НКРЕКП при прийнятті регуляторних рішень на користь енергетичних підприємств холдингу "ДТЕК".

Група ICU створена у 2006 році, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять ТОВ "Інвестиційний капітал Україна", КУА "Інвестиційний капітал Україна", банк "Авангард" і КУА-АПФ "Трійка Діалог Україна".

Співвласником і головою ради директорів групи була екс-голова НБУ Валерія Гонтарева. Після призначення на посаду Гонтарева продала свою частку в ICU, а партнерами групи залишилися Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Після революції компанія ICU стала відомою не тільки в бізнес-середовищі. Її представники опинилися на ключових посадах у владі: Дмитро Вовк очолив НКРЕКП, Володимир Демчишин дістав крісло міністра енергетики, а Валерія Гонтарева стала головою Нацбанку.

7 січня телеканал Al Jazeera оприлюднив розслідування, згідно з яким екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU.

Як повідомлялося, наступний президент, Петро Порошенко після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак "у зв'язку з відсутністю покупців" 14 січня 2016 року президент заявив про підписання угоди, за якою передав свою частку в корпорації "Рошен" у незалежний "сліпий" траст.

Макара Пасенюка характеризують як "фінансиста Порошенка". Депутати з БПП називають його одним з найбільш обізнаних у справах бізнесу президента.

