НБУ за рік утилізував зношених банкнот на 50 мільярдів гривень

У 2017 році Національний банк утилізував 749,2 мільйона зношених банкнот на 48,4 мільярда гривень.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на НБУ.

Зокрема, були вилучені з обігу зношені й значно зношені банкноти таких номіналів: 1 гривня - 83,4 млн штук на суму 83,4 млн гривень; 2 гривні - 63 млн штук на суму 125,9 млн гривень; 5 гривень - 77,5 млн штук на суму 387,4 млн гривень; 10 гривень - 85,1 млн штук на суму 850,7 млн гривень; 20 гривень - 71,7 млн штук на суму 1 434,6 млн гривень; 50 гривень - 128,6 млн штук на суму 6 430,9 млн гривень; 100 гривень - 129,8 млн штук на суму 12 984,5 млн гривень; 200 гривень - 96,7 млн штук на суму 19 335,2 млн гривень; 500 гривень - 13,4 млн штук на суму 6 722,8 млн гривень.

Зазначається, що кожна банкнота має свій життєвий цикл, протягом якого вона здобуває ознаки зношеності.

Вилучення з обігу ушкоджених і з ознаками зношеності банкнот може відбуватися кількома шляхами: при здійсненні розрахункових, валюто-обмінних операцій з підприємствами роздрібної торгівлі, банками й іншими організаціями; при здачі зношених і ушкоджених банкнот в установи банків і в Національний банк; і при обробці банкнот на автоматизованих системах обробки банкнот в установах банків і в Національному банку.

Регулятор підкреслює, що вилучені Національним банком з обігу зношені й ушкоджені банкноти підлягають утилізації.

Нагадаємо, Національний банк України припиняє карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок.

Також Національний банк презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень.

Економічна правда