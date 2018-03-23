Гройсман розповів, коли може подешевшати газ

Ціна на газ в Україні може бути знижена за умови припинення імпорту "блакитного палива".

Про це під час Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Нам потрібно перестати імпортувати газ. Ми сконцентрувалися на програмі збільшення видобутку українського газу. Укргазвидобування у минулому році наростило видобування на 700 млн кубометрів. Ціна газу формується відповідно до ринкових умов", - зазначив Гройсман.

Він наголосив, що Україна зможе самостійно формувати ціну на газ усередині країни, коли розпочне експортувати ресурс, що орієнтовно має відбутися у 2020 році.

"Уряд не має жодних повноважень щодо регулювання ціни комерційного газу в країні. Відповідно, НАК "Нафтогаз України" є абсолютно незалежною державною компанією та ухвалює рішення на власний розсуд", - додав Гройсман.

Нагадаємо, підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

Нагадаємо, раніше у "Нафтогазі" пояснили, з чого складається ціна на газ для населення.

Економічна правда