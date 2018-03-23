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Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася

П'ятниця, 23 березня 2018, 09:30
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 23 березня на рівні 26,25 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,33 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,6189 гривні.

Нагадаємо, 22 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,24-26,28 гривні за долар.

Економічна правда

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Економічна правда
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