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Гривня на міжбанку зміцнилася

Четвер, 22 березня 2018, 18:02
 

22 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,24-26,28 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,24-26,28 гривні;

Євро - 32,29-32,34 гривні;

Російський рубль - 0,4588-0,4599 гривні.

Нагадаємо, 22 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,30-26,34 гривні за долар.

Економічна правда

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