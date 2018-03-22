Гривня на міжбанку зміцнилася
Четвер, 22 березня 2018, 18:02
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22 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,24-26,28 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,24-26,28 гривні;
Євро - 32,29-32,34 гривні;
Російський рубль - 0,4588-0,4599 гривні.
Нагадаємо, 22 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,30-26,34 гривні за долар.
Економічна правда