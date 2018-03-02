Робота стабілізується вже завтра - Нафтогаз

НАК "Нафтогаз України" очікує стабілізації роботи газотранспортної системи з завтрашнього дня, 3 березня.

Про це заявив головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко в ефірі "24 каналу", передає "Інтерфакс-Україна".

"Для нас ця доба (2 березня - ЕП) є критичною - але ми вже бачимо, що ми її проходимо. Завдяки, зокрема, свідомим українським громадянам, які добровільно обмежили споживання. За рахунок того, що вже пішов газ з Європи, за рахунок різних технічних дій (приводи в "Укртрансгазі" були переведені на електроенергію, підприємства ТКЕ - перейшли на мазут). За рахунок усіх цих заходів ми вже бачимо, що ситуація стабілізується. І з завтрашнього дня ми побачимо вже абсолютно стабільну роботу ГТС", - сказав він.

Вітренко додав, що проблеми виникли за рахунок збігу низки обставин: недотримання "Газпромом" тиску на вході в ГТС України (невідповідність транзитному контракту); дуже холодної погоди і сполученого з цим зростанням споживання і цін на газ в Європі; відмови "Газпрому" постачати газ в Україну всупереч контракту і рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Сьогодні були найкритичніша доба - ми бачимо, що поки все позитивно. Завтра потрібно подивитися, як все працює вже в нормальному режимі, і потім ми будемо з упевненістю говорити, що можемо повертатися до нормальної роботи без будь-яких обмежень", - резюмував він.

Нагадаємо, "Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.