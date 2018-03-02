Транзит газу в Європу йде в штатному режим - ЗМІ

Транзит газу в Європу йде в штатному режимі, однак дії Газпрому розцінюють як шкоду "Північному потоку-2".

Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на джерела в німецькому міненерго.

Як зазначило джерело, поточна ситуація та наміри "Газпрому" йдуть тільки на шкоду проекту будівництва "Північного потоку-2".

Намір "Газпрому" розірвати контракти з "Нафтогазом" може знову дати і, швидше за все, дасть привід, для розмов про ненадійність російського постачальника газу, а також про його амбіції використовувати газ як політичну зброю.

Нагадаємо, Євросоюз висловив занепокоєння щодо поставок газу з Росії в Україну і щодо транзиту газу в Євросоюз.

Як повідомлялось раніше, "Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Економічна правда