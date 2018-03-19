"Дочка" російського банку покинула банківський ринок України

Дочірній банк російського ВТБ - БМ банк - прийняв рішення про припинення банківської діяльності зі збереженням юридичної особи.

Про це повідомили у прес-службі банку.

Раніше акціонерами групи ВТБ було ухвалено стратегію щодо оптимізації присутності в Україні.

У межах цієї стратегії та відповідно до вимог закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" розроблено план припинення банківської діяльності БМ банку.

"У встановлені законодавством терміни (до 180 днів з дати погодження Національним банком) БМ Банк повністю виконає всі свої зобов'язання, пов'язані із банківською діяльністю, і перш за все - зобов'язання перед клієнтами банку", - повідомили у прес-службі.

У вересні 2018 року НБУ буде направлено клопотання про відкликання банківської ліцензії.

Наразі плани щодо подальшої роботи банку як юридичної особи поки не розголошуються.

Як повідомлялося, Національний банк ухвалив рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків.

Раніше президент Петро Порошенко зазначив, що санкції проти банків з російським капіталом дієві і їх варто продовжувати.

Україна 23 березня 2017 року терміном на рік запровадила санкції проти "дочок" російських держбанків, які працюють в Україні: українських Сбербанку та ВТБ, "БМ Банку" ("дочки" ВТБ), Промінвестбанку ("дочки" ЗЕБ) і VS Bank ("дочки" Сбербанку).

Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.

Регулятор очікував, що зазначені банки придбає новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.

Економічна правда