Гройсман розповів, що думає про податок на виведений капітал

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступив проти розширення бюджетного дефіциту при введенні податку на виведений капітал.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я за те, щоб максимально зменшувати тиск на бізнес. Але я проти неконтрольованих втрат для бюджету України", - заявив Гройсман.

"Вважаю, що введення податку на виведений капітал – це перш за все питання конкретних розрахунків. Спочатку потрібно розробити безболісний механізм впровадження податку", - додав прем’єр.

Я за те, щоб максимально зменшувати тиск на бізнес. Але я проти неконтрольованих втрат для бюджету України.

Вважаю, що введення податку на виведений капітал – це перш за все питання конкретних розрахунків. Спочатку потрібно розробити безболісний механізм впровадження податку. pic.twitter.com/oY17sliCcz — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 марта 2018 г.

Нагадаємо, МВФ наполегливо рекомендував Адміністрації президента не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

МВФ висловлює серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.

Раніше вже повідомлялося, що президент Порошенко відклав подання законопроекту про податок на виведений капітал до парламенту через позицію міжнародних партнерів.

Раніше Порошенко неодноразово називав впровадження податку на виведений капітал одним з головних пріоритетів на 2018 рік.

Однак під час зустрічі із представниками бізнесу президент заявив, що впроваджувати ПНК ще рано.

Детальніше про ситуацію з запровадженням в Україні податку на виведений капітал читайте у статті Економічної правди.

Економічна правда