Світовий банк схвалює будь-який сценарій запуску ринку землі в Україні, у тому числі запропонований Міністерством аграрної політики і продовольства.

Про це повідомила глава представництва Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахонен в інтерв'ю НВ.

Вона підкреслила, що її влаштовує будь-який сценарій запуску ринку землі. У тому числі і продаж землі обмеженим обсягом (до 300 га) в одні руки тільки фізичним особам - громадянам України, який раніше пропонувало міністерство.

"Зараз українські компанії зосереджені головним чином на виробництві зернових. Ми очікуємо, що після того, як ринок відкриється і в країну підуть інвестиції, компанії почнуть створювати виробництва з високою доданою вартістю", - сказала вона.

"І з часом це повинно привести до того, що холдинги адаптують розміри своїх земельних угідь. А як Україна буде проводити земельну реформу, скільки будуть дозволяти купувати землевласникам або компаніям, вирішувати уряду", - заявила Кахонен.

Раніше заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк розповів про проект земельної реформи, який буде будуватися на трьох принципах. Земля продаватиметься, купити її зможуть тільки фізичні особи і тільки громадяни України.

Таким чином, Міністерство аграрної політики планує запустити розвиток дрібного і середнього фермерства в країні і збільшити ефективність використання землі, не допустивши при цьому монополізації земельного ринку.

Як відомо, 7 грудня минулого року Рада продовжила мораторій на продаж землі.

Рекомендуємо почитати: Земля на старті: Україна наближається до відкриття ринку

Читайте також: Не продається! Що втрачає Україна без ринку землі