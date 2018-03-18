Світовий банк розповів про афери українських банків

Глава представництва Світового банку (СБ) в Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахконен розповіла про шахрайські схеми українських банків.

Про це вона повідомила в інтерв'ю НВ.

"Що стосується банківського сектора, звичайні люди можливо не усвідомлюють, наскільки в цій сфері було поширене шахрайство. Були ті, хто збирав депозити у людей і клав ці гроші собі в кишеню або видавав у вигляді кредитів власним компаніям і пов'язаним особам. Значна частина цих грошей осіла на Кіпрі і в офшорах", – сказала вона.

За словами Кахконен, зараз важливо зробити так, щоб банки вели свій бізнес чесно, кредитували домогосподарства і компанії за розумними ставками.

Крім того, глава представництва СБ також нагадала про те, що в банківському секторі України дуже високий рівень непрацюючих кредитів.

"Частка поганих кредитів в Україні становить більше половини від загального портфелю. А це призводить до того, що банки не підвищують свої кредитні ставки, так як ризики неповернення великі", - сказала Кахконен.

"Тому рівень закредитованості приватного сектора дуже низький. Ми тісно співпрацюємо з Національним банком і Міністерством фінансів, щоб вирішити проблему поганих кредитів", – пояснила вона.

"Це спроба повернути гроші. Фонду гарантування вкладів передані значні активи, і ними можна добре розпорядитися, щоб повернути гроші в систему", – уклала Кахконен.

Раніше Кахконен заявила, що 2% фірм контролюють понад 20% загального обігу і понад чверть активів усіх українських компаній.