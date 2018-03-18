"Панамські документи": Mossack Fonseca закривається через офшорний скандал

Юридична компанія Mossack Fonseca , яка опинилася в центрі офшорного скандалу після розслідування по так званим "Панамським документам", оголосила про своє закриття.

Про це повідомив Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), передає "Дзеркало тижня".

"Погіршення репутації, кампанія в засобах масової інформації, фінансова облога і незаконні дії деяких представників панамської влади завдали непоправної шкоди, обов'язковим наслідком чого є повне припинення діяльності", - йдеться у заяві юридичної компанії.

У фірмі заявили, що будуть продовжувати вимагати справедливості" і співпрацювати з владою, щоб "продемонструвати, що злочину не було".

Mossack Fonseca це панамська юридична фірма, з більш ніж 40 офісами по всьому світу від Британських Віргінських островів до Нової Зеландії.

Компанія опинилася в центрі скандалу після того, як Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив так звані "панамські документи" - витяги з понад 11 млн документів по офшорним компаніям, зареєстрованих цією юридичною фірмою, та їх власників.

У розслідуванні фігурували 12 нинішніх і колишніх глав держав, і, щонайменше, 60 осіб, пов'язаних з світовими лідерами. Президент України Петро Порошенко став фігурантом розслідування.

Журналісти заявляли, що Порошенко, всупереч заявам, не передав свої активи в траст, однак почав реструктуризацію належних йому активів компанії Roshen, створивши для цього три офшорні компанії.