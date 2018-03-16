Гривня на міжбанку продовжує слабшати
П'ятниця, 16 березня 2018, 11:15
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16 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,35-26,40 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,35-26,40 гривні;
Євро - 32,45-32,51 гривні;
Російський рубль - 0,4581-0,4593 гривні.
Нагадаємо, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 26 копійок, встановивши його на 16 березня на рівні 26,27 гривні.
Економічна правда