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Гривня на міжбанку продовжує слабшати

П'ятниця, 16 березня 2018, 11:15
 

16 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,35-26,40 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,35-26,40 гривні;

Євро - 32,45-32,51 гривні;

Російський рубль - 0,4581-0,4593 гривні.

Нагадаємо, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 26 копійок, встановивши його на 16 березня на рівні 26,27 гривні.

Економічна правда

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