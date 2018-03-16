Гройсман обіцяє нову космічну програму

Державне космічне агентство формує нову загальнодержавну цільову науково-технічну програму на наступні 5 років, її затвердження відбудеться у найближчі тижні.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

Зазначається, що попередня програма закінчилась 2017 року

"Що стосується Космічного агентства. Буквально в січні я проводив закриту нараду з усіма зацікавленими сторонами. Відповідно вони зараз готують нову програму і будуть її доповідати. Я думаю, що найближчими тижнями буде її затвердження. І далі вони продовжать свою роботу", - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що Україна є космічною країною і має низку міжнародних проектів.

"Я визначив три завдання для Космічного агентства, за якими вони сьогодні працюють", - зазначив глава уряду, уточнивши, що вони стосуються, зокрема, ефективності взаємодії за міжнародними проектами, а також внутрішніх потреб держави.

"Є питання, про які я не можу говорити. І ми чекаємо зараз від них відповіді. Ця робота ведеться, буде презентована і буде розглянута урядом у секретному режимі", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, минулого року Держкосмос України більше половини бюджету витратив на погашення кредитів.

Економічна правда