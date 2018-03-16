"Газпром" вперше з початку року виконав зобов'язання по транзиту

Російський "Газпром" 15 березня вперше з початку 2018 року підняв тиск на вході в газотранспортну систему України до контрактного рівня.

Про це повідомила прес-служба оператора ГТС - держкомпанії "Укртрансгаз".

"Можливо, якесь велике свято? Сьогодні вперше з 12 грудня 2017 року "Газпром "підняв тиск в транзитних магістральних газопроводах на вході в ГТС України до мінімального контрактного рівня - 60 кгс/кв. см", - відзначили в "Укртрансгазі".

У прес-службі оператора ГТС нагадали, що "Газпром" регулярно знижує тиск газу на кордоні.

"Останні роки" Газпром "зовсім не балує нас виконанням своїх технічних зобов'язань по транзитному контракту, всього лише 10% таких" святкових "днів (36 днів - ред.) було в 2017 році", - підкреслили в "Укртрансгазі".

Нагадаємо, 1 березня ПАТ "Укртрансгаз" повідомив, що російський "Газпром" з початку 2018 року жодного разу не забезпечив тиск на вході до ГТС України, що відповідало хоча б мінімальним умовам транзитного контракту.

Також "Газпром" повернув "Нафтогазу" авансовий платіж, сплачений українською стороною в рамках виконання рішення арбітражу, і відмовився постачати газ за передоплатою. В Києві заявили, що вважають це відмовою виконувати арбітражне рішення.

3 березня російський "Газпром" заявив про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

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