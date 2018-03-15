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Гривня на міжбанку продовжує падати

Четвер, 15 березня 2018, 18:00
 

15 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,28-26,32 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,28-26,32 гривні;

Євро - 32,44-32,48 гривні;

Російський рубль -  0,4580-0,4593 гривні.

Нагадаємо, 15 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,13-26,17 гривні за долар.

Економічна правда

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