Гривня на міжбанку продовжує падати
Четвер, 15 березня 2018, 18:00
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15 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,28-26,32 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,28-26,32 гривні;
Євро - 32,44-32,48 гривні;
Російський рубль - 0,4580-0,4593 гривні.
Нагадаємо, 15 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,13-26,17 гривні за долар.
Економічна правда