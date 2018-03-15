Гривня на міжбанку продовжує падати

4G не допоможе: чому в Україні немає повного 3G-покриття і як це виправити Запуск 4G підвищить якість мобільного інтернету, але не поліпшить його покриття. ЕП дізналася, наскільки відрізняється 3G/4G-покриття України та країн ЄС, чому мобільний інтернет в будь-якій точці ЄС — це норма, і в чому причина нашої відсталості.(Рос.)

Як ЕП купувала біткоїни і що з цього вийшло: експеримент на 17 тисяч Наскільки складно і небезпечно купувати в Україні біткоїни та інші криптовалюти? Щоб відповісти на ці питання, "Економічна правда" витратила на експеримент 17 тис грн. Чим він закінчився — читайте у статті.