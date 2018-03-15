Всі розділи
Укр / Рус

МВФ нагадав Порошенку про ціни на газ

Четвер, 15 березня 2018, 17:00

Президент Петро Порошенко припускав, що рішення Стокгольмського арбітражу може змінити вимоги Фонду, але цього не сталося.

Про це повідомляє DW.

Як зазначили у МВФ, реформування цін на енергоносії є одним з найвизначальніших здобутків в Україні протягом останніх років.

"Залишається важливим, щоб ціни на газ визначалися ринком, що унеможливить як сегментацію ринку, так і повернення до практики прихованих і позбавлених адресності субсидій", - наголосив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман.

Він додав, що поточна система субсидій на житлово-комунальні послуги захищає найбільш вразливі домогосподарства від зростання ціни на газ.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко впевнений, що переговорники Мінфіну і МВФ знайдуть "розумний баланс" щодо вимоги фонду підняти ціни на газ в Україні.  

Як відомо, у Міжнародному валютному фонді заявили, що умовою для перегляду програми розширеного фінансування та виділення траншу кредиту для України є ухвалення закону про Антикорупційний суд та приведення цін на газ до ринкового рівня.

Раніше прем’єр міністр України Володимир Гройсман заявив, що в цьому сезоні підвищення ціни на природний газ не буде.

Економічна правда

МВФ Порошенко газ
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фіскальне ноу-хау: Чому податок на виведений капітал провалився 15 березня 2018, 14:40
В ЄС незадоволені виконанням Україною їхніх вимог 13 березня 2018, 19:20
МВФ жорстко розкритикував податок на виведений капітал - АП 13 березня 2018, 14:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті