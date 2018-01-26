Гройсман впевнений, що ціни на газ не підвищуватимуть
Прем’єр міністр України Володимир Гройсман заявив, що в цьому сезоні підвищення ціни на природний газ не буде.
Про це він написав в своєму Twitter.
"Ми знаходимося зараз у діалозі щодо оптимальної ціни на газ. Як і обіцяв в цьому сезоні підвищень не буде", - написав прем'єр.
"Мене цікавить не тільки формула газу, а й щоб люди були захищені. Один елемент без іншого працювати не буде. Маємо компенсувати зміну ціни соціальним захистом населення", - додав він.
Ми знаходимося зараз у діалозі щодо оптимальної ціни на газ. Як і обіцяв в цьому сезоні підвищень НЕ буде. Мене цікавить не тільки формула газу, а й щоб люди були захищені. Один елемент без іншого працювати не буде. Маємо компенсувати зміну ціни соціальним захистом населення.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) January 26, 2018
Раніше президент Петро Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на газ.
Як відомо, підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог МВФ для отримання Україною нового траншу.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.
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Економічна правда