Гройсман впевнений, що ціни на газ не підвищуватимуть

Прем’єр міністр України Володимир Гройсман заявив, що в цьому сезоні підвищення ціни на природний газ не буде.

Про це він написав в своєму Twitter.

"Ми знаходимося зараз у діалозі щодо оптимальної ціни на газ. Як і обіцяв в цьому сезоні підвищень не буде", - написав прем'єр.

"Мене цікавить не тільки формула газу, а й щоб люди були захищені. Один елемент без іншого працювати не буде. Маємо компенсувати зміну ціни соціальним захистом населення", - додав він.

Ми знаходимося зараз у діалозі щодо оптимальної ціни на газ. Як і обіцяв в цьому сезоні підвищень НЕ буде. Мене цікавить не тільки формула газу, а й щоб люди були захищені. Один елемент без іншого працювати не буде. Маємо компенсувати зміну ціни соціальним захистом населення. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) January 26, 2018

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на газ.

Як відомо, підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог МВФ для отримання Україною нового траншу.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.

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Економічна правда