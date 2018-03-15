Смолій: Я підтверджую курс реформ

Яків Смолій розповів у Верховній Раді перед голосуванням депутатів за його кандидатуру на пост голови НБУ про свої плани на цій посаді.

Смолій виступив з трибуни ВР 15 березня в рамках "кадрового дня" у парламенті.

"Я принципово підтверджую курс реформ. Наша мета незмінна: збереження цінової фінансової стабільності, сприяння економічному зростанню, інтеграція української фінансової системи до європейської", - заявив він.

За його словами, безперечний пріоритет – це продовжити розбудову сучасної, стійкої та прозорої банківської системи, яка зможе ефективно сприяти сталому економічному розвитку.

"По-перше, нам потрібно якнайшвидше відновити кредитування реального сектору економіки. Вже зараз банківська система має достатньо коштів. Близько 80 млрд гривень можуть бути спрямовані на відродження економіки України", - заявив Смолій.

"Водночас, маємо кілька проблемних питань. Це великий обсяг непрацюючих кредитів в портфелях банків і слабкий захист прав кредиторів. Їх вирішення можливе лише шляхом змін законодавства", - додав він.

В.о. голови НБУ також пообіцяв провести грунтовну валютну лібералізацію.

Нагадаємо, Яків Смолій виконує функції голови Нацбанку вже майже рік.

"Упевнена, що Яків Смолій, який був номінований Президентом у якості мого наступника, стане саме тим Головою Національного банку, який потрібен Україні, − професійним та незалежним від політичних течій", - заявила у своїй доповіді Валерія Гонтарєва.

Раніше президент Петро Порошенко пропонував парламенту призначити саме Смолія главою Національного банку. Його також підтримав Комітет ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності.

Також повідомлялось, що Яків Смолій не буде продовжувати виконувати обов'язки голови банку, якщо парламент не підтримає його кандидатуру в разі внесення її президентом.

Економічна правда