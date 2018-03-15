ГПУ запідозрила "Укргазвидобування" в лобіюванні інтересів компанії Пінчука

Посадові особи ПАТ "Укргазвидобування" підозрюються в сприянні виграшу підрядів групою "Інтерпайп" Віктора Пінчука.

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 2 березня, передають "Наші гроші".

У кримінальному провадженні Генпрокуратури фігурує перший заступник голови правління "Укргазвидобування" Олександр Романюк.

За даними слідства, за підтримки і шляхом матеріальної зацікавленості Романюк та посадові особи комітету конкурсних торгів "Укргазвидобування" створюють штучні умови для перемоги в тендері ТОВ "Інтерпайп Україна".

При цьому в ГПУ вважають, що посадові особи держпідприємства надають технічні обґрунтування, завдання і проектну документацію, які фактично надають суттєві переваги підприємствам групи "Інтерпайп" в ході участі в конкурсних торгах.

2 березня суд надав слідчим і прокурорам ГПУ, а також співробітникам СБУ тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні "Інтерпайп Україна" з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме - документації конкурсних торгів із закупівель робіт і послуг за договорами поставки 2017 року .

Кримінальне провадження від 28 вересня 2017 року розслідують слідчі управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями.

Правова кваліфікація злочинів - за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч.2 ст. 366 (службове підроблення), ч.3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) КК України.

Романюк раніше був радником гендиректора групи Віктора Пінчука East One.

З 2015 року в системі "Прозорро" оприлюднені дані про закупівлю "Укргазвидобування" трубної продукції у "Інтерпайп Україна" на суму 5,27 млрд грн.

Всі інші постачальники мали підряди на суми в десятки і сотні разів менше.

Раніше глава правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко пояснив це тим, що компанія Пінчука - найбільший виробник труб в Україні.

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