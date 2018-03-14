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Криптовалюти падають: біткоїн опустився до 8,5 тисяч доларів

Середа, 14 березня 2018, 19:44

На торгах в середу 96 зі 100 найбільш популярних криптовалют демонструють падіння.

Про це свідчать дані біржі Сoinmarketcap.

Згідно з даними, станом на 19:00 за київським часом біткоїн знижувався на 8%, його ціна становить - 8,5 тисяч доларів.

При цьому, на початку торгів в середу вартість біткоїна становила 9,2 тисяч доларів.

Друга за капіталізацією крипто валюта також демонструє падіння. Її вартість за день впала на 9% і становила 634 долари.

Нагадаємо, стратег по біржових товарах аналітичного підрозділу Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що ціна біткоїна з великою ймовірністю може обвалитися на 90%.

Майже 20% власників криптовалют брали гроші в борг, щоб купити біткоїни або іншу криптовалюту.

Раніше повідомлялося, що українці майже перестали гуглити криптовалюти.

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Економічна правда

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