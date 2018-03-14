Коломойського попросили пояснити, кому Приватбанк перерахував 2 мільярди доларів

Суд Лондона зобов'язав структури Коломойського і Боголюбова деталізувати операції з грошовими коштами Приватбанку на 1,9 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Високий суд Лондона за підсумками засідань на початку березня виніс рішення, що зобов'язує Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc і ZAO Ukrtransitservice Ltd - структури, пов'язані з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим - деталізувати інформацію про операції з коштами Приватбанку, отриманими від інших осіб.

Суд нагадує, що Приватбанк подав позов проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також пов'язаних з ними компаній - Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc і ZAO Ukrtransitservice Ltd.

Позовна заява банку містить твердження про шахрайські дії з боку відповідачів, які полягають в перерахуванні Приватбанком, тоді ще підконтрольним Коломойському і Боголюбову, близько 1,9 млрд доларів 46 українським структурам на підставі підроблених кредитних угод, після чого зазначені кошти були перераховані Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc і ZAO Ukrtransitservice Ltd.

Крім того, відповідачам необхідно надати інформацію про постачання за підробленими угодами великих партій товарів і устаткування.

Після розгляду позовної заяви суд 19 грудня 2017 року видав указ про заморожування коштів відповідачів.

Слідом за рішенням суду, позивач 13 лютого 2018 року подав заяву з вимогою розкрити компаніями Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc і ZAO Ukrtransitservice Ltd. інформацію про активи вартістю понад 25 тис британських фунтів стерлінгів, оскільки ці структури не розкривали інформацію відповідно до розпорядження суду.

Також, таке розкриття було б, на думку позивача, справедливим і доцільним в рамках рішення суду.

Відповідно суд за підсумками засідань на початку березня ухвалив: "Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc і ZAO Ukrtransitservice Ltd повинні деталізувати, наскільки це можливо, дату повернення отриманих коштів або, якщо така дата не розглядалася, пояснити чому".

Як повідомлялося, детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку, прийшли до висновку, що збитки, завдані Приватбанку в результаті шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягають 5,5 мільярда доларів.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку Коломойського і Боголюбова і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.