Суд визнав законною відмову "дочці" Siemens в арешті "кримських турбін"

Дев'ятий арбітражний апеляційний суд визнав законною відмову суду нижчої інстанції прийняти забезпечувальні заходи за позовом російської "дочки" німецького концерну Siemens до структур "Ростех" з приводу поставки турбін для споруджуваних в Криму електростанцій.

Про це повідомляє РІА Новини.

Апеляційний суд в середу відхилив скаргу позивача, виробника спірних турбін ТОВ "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ, на 65% належить німецькому концерну Siemens, на 35% - "Силовим машинам"), на прийняте в листопаді 2017 року ухвала арбітражного суду Москви.

Суд першої інстанції тоді відмовився накласти арешт на чотири турбіни, заборонити їх транспортування, монтаж, експлуатацію, модифікацію, розбирання, інше використання, а також будь-які угоди з турбінами.

"Визначення Арбітражного суду Москви залишити без зміни, апеляційну скаргу без задоволення", - йдеться в постанові суду.

Арбітраж Москви вже розглянув справу по суті і 10 січня відхилив позов СТГТ, в якому "дочка" Siemens вимагала визнати незаконним свій договір поставки турбін з ВАТ "ВО "Технопромекспорт" від 10 березня 2015 року, а також витребувати турбіни з незаконного володіння ТОВ "ВО "Технопромекспорт".

Рішення поки не вступило в силу, позивач подав на нього апеляційну скаргу, яка буде розглянута 9 квітня.

Як повідомлялося, в липні Siemens подав позови проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

Відповідачами за позовом є ВАТ "ВО" Технопромекспорт ", ТОВ" ВО "Технопромекспорт" і ТОВ "Сіменс Технології газових Турбін" (спільне підприємство Siemens і російської компанії "Силові машини").

У німецькому концерні стверджують, що отримали з надійних джерел інформацію про те, що принаймні дві з чотирьох газотурбінних установок, які були поставлені для проекту в Тамані, опинилися в Криму. Як заявляє Siemens, такий розвиток подій є явним порушення контрактів, що забороняють клієнту постачати обладнання на півострів.

"Внаслідок цього Siemens ініціював кримінальне розслідування відносно відповідальних осіб. Більш того, Siemens подав позови про припинення будь-яких додаткових поставок до Криму і повернення вже доставленого обладнання в його початкове місце призначення - Тамань", - сказав представник компанії Вольфрам Трост.

Раніше Росія доставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

4 серпня Євросоюз розширив санкції проти Росії через постачання турбін Siemens до анексованого Криму.

Нагадаємо, компанія "Технопромекспорт" подала позов у суд Європейського союзу з вимогою скасувати санкції, що були накладені на компанію у зв'язку з поставками турбін Siemens в окупований Крим.

Економічна правда