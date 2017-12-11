Справа турбін Siemens: російська компанія просить суд ЄС скасувати санкції

Компанія "Технопромекспорт" подала позов у суд Європейського союзу з вимогою скасувати санкції, що були накладені на компанію у зв'язку з поставками турбін Siemens в окупований Крим.

Про це повідомляється в офіційному журналі Ради ЄС.

Відповідно до запису в журналі, з аналогічним позовом до суду звернувся глава компанії Сергій Топор-Гілка, також занесений у санкційний список ЄС.

У своєму зверненні позивачі заявляють про те, що факт порушення контракту з компанією Siemens "Технопромекспортом" ще не встановлений у судовому порядку, оскільки Арбітражний суд Москви ще не виніс свій вердикт, а слухання тривають.

Крім того, позивачі вважають, що відомості, на підставі яких компанію звинуватили у постачанні турбін у Крим, отримані з анонімних джерел і повідомленнь ЗМІ.

Також, на думку позивачів, згідно з міжнародним законодавством, від Росії потрібно забезпечення "безпечних і безперервних" поставок енергії на півострів, тому у скандальній справі присутня і гуманітарна складова, що не було прийнято до уваги при прийнятті рішення Євросоюзом про розширення санкцій.

Як повідомлялося, в липні Siemens подав позови проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

Відповідачами за позовом є ВАТ "ВО" Технопромекспорт ", ТОВ" ВО "Технопромекспорт" і ТОВ "Сіменс Технології газових Турбін" (спільне підприємство Siemens і російської компанії "Силові машини").

У німецькому концерні стверджують, що отримали з надійних джерел інформацію про те, що принаймні дві з чотирьох газотурбінних установок, які були поставлені для проекту в Тамані, опинилися в Криму. Як заявляє Siemens, такий розвиток подій є явним порушення контрактів, що забороняють клієнту постачати обладнання на півострів.

"Внаслідок цього Siemens ініціював кримінальне розслідування відносно відповідальних осіб. Більш того, Siemens подав позови про припинення будь-яких додаткових поставок до Криму і повернення вже доставленого обладнання в його початкове місце призначення - Тамань", - сказав представник компанії Вольфрам Трост.

Раніше Росія доставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

4 серпня Євросоюз розширив санкції проти Росії через постачання турбін Siemens до анексованого Криму.