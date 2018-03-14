"Нафтогаз" запевняє, що газу на майбутні морози вистачить

НАК "Нафтогаз-України" запевняє, що газу для майбутніх морозів, які обіцяють на вихідних, достатньо.

Про це НАК написав на своїй сторінці в Twitter.

"Нас питають, чи вистачить нам газу. Вистачить! Цього разу Україна співпрацює з надійними постачальниками, та й тепліше", - йдеться у повідомленні.

Нас питають, чи вистачить нам газу(морози на вихідних)Вистачить! Цього разу Україна співпрацює з надійними постачальниками,та й тепліше. На згадку-відео з деякими коментарями з минулого тижня.Криза закінчилася,Росія програла третій епізод газової війни Дякуємо за вашу підтримку! pic.twitter.com/ti8fnfoTkn — Нафтогаз України (@NaftogazUK) March 14, 2018

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Економічна правда