Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 14 березня на рівні 25,91 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,07 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,5518 гривні.

Нагадаємо, 13 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,94-25,98 гривні за долар.

Економічна правда