Укрсоцбанк домігся арешту рахунків "Укргазвидобування"

Господарський суд Києва 22 лютого заарештував рахунки державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" в межах позовних вимог Укрсоцбанку на 173 мільйони гривень.

Про це свідчать матеріали суду, передає FinClub.

15 лютого Госпсуд Києва відкрив провадження за позовом Укрсоцбанку. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням кредитної угоди від 30 травня 2013 року.

Банк звертає увагу, що "Укргазвидобування" взагалі перестала виконувати свої кредитні зобов'язання за договором навіть частково, чи не звертається з пропозиціями щодо часткової оплати заборгованості або її реструктуризації.

Крім цієї заборгованості перед Укрсоцбанком, підприємство має заборгованість ще за трьома кредитними договорами з позивачем, які відповідачем також не виконуються. Банк паралельно звернувся до суду з вимогою стягнути з підприємства: 157 млн ​​гривень за кредитом з липня 2013 року; 9,8 млн доларів і 40,6 млн гривень за кредитом від вересня 2013 року; 292,5 млн гривень за кредитом від квітня 2013 року.

Таким чином, загальна заборгованість "Укргазвидобування" перед банком становить близько 930 млн гривень. Крім того, Укрсоцбанк є не єдиним кредитором відповідача (з підприємством судиться Дельта Банк за 215,8 млн гривень).

Укрсоцбанк також зазначив, що єдиним акціонером "Укргазвидобування" є держкомпанія НАК "Нафтогаз України". Відповідно звернути стягнення на основні засоби виробництва Укрсоцбанк не зможе через мораторій на майно газодобувних компаній, встановленого законом "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна".

Таким чином, єдиною можливістю задовольнити позовні вимоги, Укрсоцбанк може тільки шляхом звернення стягнення на грошові кошти боржника.

Суд задовольнив позов банку і в якості забезпечення заарештував кошти та рахунки підприємства в межах позовних вимог.

Нагадаємо, оптова ціна на газ, який державна газодобувна компанія "Укргазвидобування" продає "Нафтогазу України", має прибутковість 250%.

Економічна правда