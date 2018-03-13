Автовиробництво в Україні виросло майже вдвічі

У лютому на українських заводах було вироблено 721 автотранспортний засіб, що майже вдвічі перевищило результат торішнього лютого.

Про це повідомляє Укравтопром.

У загальному обсязі автовиробництва більшу частину становили легкові автомобілі, яких було вироблено 606 штук (всі виробництва ПрАТ "Єврокар": +134% до лютого 2017 року і +26,5% до січня поточного року).

У звітному місяці було вироблено 35 вантажних автомобілів, що на 30% менше показника торішнього лютого і на 9,4% перевищило результат січня 2018 р.

Також за поточний місяць було вироблено 80 автобусів, такий обсяг виробництва на 50,9% перевищив показник лютого 2017 року і на 35,6% – січневий показник.

Всього за два місяці 2018 року в Україні було вироблено 1291 автотранспортний засіб, що на 70,8% більше результату аналогічного періоду 2017 року. З них:

Легкові автомобілі – 1085 шт. (+94,1% до аналогічного періоду минулого року).

Комерційні автомобілі – 67 шт. (-38,5% до апмр).

Автобуси – 139 шт. (+58% до апмр).

Нагадаємо, первинні реєстрації електромобілів в Україні (нових і старих) в січні-лютому поточного року зросли на 60% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 482 одиниць.

Економічна правда