Компанія ICU отримала актив з рук людини Ахметова - ЗМІ

Компанія ICU Макара Пасенюка отримала від української "дочки" "Сбербанку" борги підприємства "Донецьксталь" на 130 мільйонів доларів з рук людини Ахметова.

Про це пише Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, в низці операцій, в результаті яких від української "дочки" Сбербанку до групи ICU "перекочували" права вимоги до групи "Донецьксталь" на 130 млн дол, фігурує ТОВ "Фінансова компанія "Приоритет".

За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ "Фінансова компанія "Приоритет" є Кий Сергій Вікторович.

При цьому засновниками фінкомпанії також значаться ТОВ "Приоритет Інвест" і ТОВ "Полюс Трейдинг", у засновниках якого в свою чергу фігурує ТОВ "Прайм Холдинг".

За даними держреєстру, ТОВ "Прайм Холдинг" є правонаступником ПрАТ "АРС", яке було припинене в 2015 році.

Нагадаємо, що Кий Сергій Вікторович був нардепом кількох попередніх скликань, входив у фракцію Партії регіонів.

У 2001-2006 роках був помічником президента ФК "Шахтар" Ріната Ахметова.

Компанія "АРС" входила в число засновників компанії "Лемтранс" Ахметова.

Нагадаємо, раніше компанія ICU займалася скупкою єврооблігацій енергохолдингу ДТЕК Ахметова. Після впровадження формули "Роттердам+" для визначення оптової ціни на електроенергію вартість облігацій зросла на 40%.